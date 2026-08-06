‘आंख खुली तो सड़क पर पड़े थे’: घायल चश्मदीद ने बताया कैसे हुआ अतीक के बेटे का एक्सीडेंट

जांच में सामने आया है कि कानपुर से झांसी की ओर जा रही कार के सामने अचानक एक जानवर आ गया। उसे बचाने के प्रयास में चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद कार डिवाइडर से टकरा गई। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद अबान अहमद और उसके भाई अहजम को नाबालिग होने के कारण बाल संरक्षण गृह में रखा गया था। बाद में अक्टूबर 2023 में दोनों को वहां से रिहा कर उनकी बुआ की सुपुर्दगी में सौंप दिया गया था। वर्तमान में अतीक अहमद का बड़ा बेटा अली अहमद झांसी जेल में बंद है, जिससे मिलने के लिए परिवार के सदस्य प्रयागराज से रवाना हुए थे।