Rajasthan: रंग लाई 5 साल की मेहनत, शादी के बाद फार्महाउस पर शुरू की स्ट्रॉबेरी की खेती, अब मुनाफे के साथ बढ़ी डिमांड

स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए फार्म हाउस पर ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे पौधों को पर्याप्त नमी मिलती है और उत्पादन की गुणवत्ता बेहतर रहती है। मौसम के अनुसार सिंचाई और पोषक तत्वों का विशेष ध्यान रखा जाता है। सुशीला का कहना है कि अच्छी गुणवत्ता के कारण स्थानीय बाजार के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों से भी लोग सीधे फार्म हाउस पहुंचकर स्ट्रॉबेरी खरीद रहे हैं। उनका लक्ष्य भविष्य में उत्पादन बढ़ाकर अधिक किसानों को इस खेती के लिए प्रेरित करना है।