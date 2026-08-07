Exclusive: राजस्थान के सभी शहरों की बदल जाएगी तस्वीर, जानिए नए मास्टर प्लान में क्या कुछ होगा खास

अभी यह होता है: कुछ बड़े शहरों में भू-उपयोग और ट्रांसपोर्ट प्लान बने, लेकिन दोनों अलग-अलग तैयार हुए। अधिकांश शहरों में विस्तृत ट्रांसपोर्ट प्लान ही नहीं है।

सबसे बड़ी कमीः नई कॉलोनी, मॉल या व्यावसायिक क्षेत्र बनने से कितना ट्रैफिक बढ़ेगा, इसका पहले आकलन नहीं हो पाता।

नया बदलावः भू-उपयोग और ट्रांसपोर्ट प्लान को एक साथ जोड़कर वैज्ञानिक मॉडल तैयार किया जाएगा।

पहले ही मिलेगा जवाब: किस इलाके में भविष्य में कितना ट्रैफिक होगा, मौजूदा सड़कें उसे संभाल पाएंगी या नहीं।

इसी आधार पर योजनाः जहां जरूरत होगी, वहां सड़क चौड़ीकरण, फ्लाईओवर, मेट्रो, बीआरटीएस, बस कॉरिडोर, पार्किंग व अन्य सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं की योजना पहले से बनाई जाएगी।