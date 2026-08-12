एयर इंडिया विमान के पायलट का मारिजुआना टेस्ट निकला पॉजिटिव, रोते हुए यात्री बोले- शुरू से ही नशे में लग रहा था

फ्लाइट में अपने भाई के साथ सफर कर रहे एक यात्री ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि वे दोनों बोर्ड करने वाले आखिरी पैसेंजर थे। यात्री ने कहा कि पायलट हमारे साथ ही कॉकपिट की तरफ बढ़ा था। जब मैंने उससे फ्लाइट के समय को लेकर सवाल पूछा, तो उसने जवाब देने में काफी वक्त लिया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। मैंने तभी अपने भाई से कहा था कि यह पायलट नशे में लग रहा है।

यात्री का यह भी कहना है कि हादसे के बाद जब उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से इस बात का जिक्र किया था, तो कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। लेकिन अब जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद उनका शक सच साबित हो गया है।