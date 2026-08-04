फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में हुआ हादसा, अचानक 300 फीट नीचे गिरा विमान, 14 लोग घायल

लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद घायल हुए 14 लोगों को तुरंत एयरपोर्ट के मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां उन्हें फर्स्ट-एड दी गई। एयरलाइन के प्रवक्ता ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि 4 अगस्त को फुकेत से दिल्ली आ रही उड़ान में अचानक हवा के झटके (टर्बुलेंस) की वजह से प्लेन थोड़ा नीचे आ गया था। प्लेन दिल्ली में सुरक्षित उतर गया है। हमारे लिए यात्रियों और क्रू की सुरक्षा सबसे पहले है। घायलों का इलाज कराया जा रहा है और मामले की जांच में अधिकारियों का पूरा सहयोग किया जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, किसी को भी बेहद गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर कुछ यात्रियों को विस्तृत जांच के लिए नजदीकी अस्पताल रेफर किया गया है।