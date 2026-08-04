‘सभी यात्री सो रहे थे, तभी अचानक हवा में घूमा विमान,’ एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार यात्री ने बयां किया भयावह अनुभव

विमान में सवार एक यात्री ने भयावह अनुभव बयां करते हुए बताया कि उड़ान भरे हुए लगभग डेढ़ घंटा बीता था। सुबह का वक्त था और हम सो रहे थे। अचानक चलती-चलती फ्लाइट रुकी और टर्न अराउंड हो गई। ऐसा लगा मानो प्लेन हवा में पूरी तरह घूम गया हो। करीब 2 से 3 मिनट तक प्लेन ऐसे ही डगमगाता रहा। यात्री ने बताया कि हादसे में 15-20 पैसेंजर्स को गंभीर चोटें आई हैं। किसी का सिर फट गया तो किसी के बच्चे को चोट पहुंची। यात्री के भाई के कंधे और पीठ में गंभीर चोट आई है। यात्री का दावा है कि फ्लाइट में सवार लगभग 70 से 80 फीसदी लोगों को झटके और हल्की-फुल्की चोटें आई हैं।