बांकीपुर उपचुनाव में RJD प्रत्याशी का जमानत जब्त, लालू के करीबी भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी से कर दी बड़ी डिमांड

RJD MLA Bhai Virendra: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भारी मतों से जीत दर्ज की। 30 साल से काबिज भाजपा के किला को भेद दिया, लेकिन चिंता की घंटी बिहार के मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर में भी बजी है। बांकीपुर उपचुनाव में राजद प्रत्याशी रेखा कुमारी को 14241 वोट मिला। वह अपनी जमानत भी नहीं बचा सकी। पार्टी प्रत्याशी को मिली करारी हार पर पटना के मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी से बड़ी डिमांड कर दी है।