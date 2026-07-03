Mumbai Rain Update Today: अगले 3 घंटे भारी! मुंबई-ठाणे पर आसमान से आफत की चेतावनी, घरों में रहने की सलाह

Mumbai Rain Update Today: मुंबई: मायानगरी मुंबई और उससे सटे उपनगरों के लिए अगले कुछ घंटे बेहद भारी साबित हो सकते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) मुंबई ने एक ताजा 'नाउकास्ट' (तत्काल) चेतावनी जारी करते हुए मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert in Mumbai Thane) घोषित किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले 3 घंटों के भीतर इन क्षेत्रों के अलग-अलग हिस्सों में मध्यम से अत्यंत तीव्र गति (Moderate to Intense spells) से बारिश होने की पूरी आशंका है। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे बेहद जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें और पूरी सावधानी बरतें।