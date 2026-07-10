Sanjay Raut: एकनाथ शिंदे सबसे बड़े गद्दार, विश्वासघातियों को सम्मान नहीं मिलना चाहिए

Sanjay Raut: राउत बोले: कल नाराज थे, आज नहीं; शरद पवार महाविकास अघाड़ी के सर्वोच्च नेता (फोटो सोर्स: @ians_india)
Sanjay Raut on Eknath Shinde: महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए, यह भांप पाना बड़े-बड़े राजनीतिक पंडितों के बस की बात नहीं है। महाविकास अघाड़ी (MVA) के भीतर एक बार फिर मतभेदों की चिंगारी सुलगती नजर आ रही है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के फायरब्रांड नेता और सांसद संजय राउत ने एक बार फिर अपने तीखे बयानों से सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। राउत ने साफ लफ्जों में कहा कि 'गद्दारी' करने वालों को किसी भी कीमत पर सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के मनोबल को भारी ठेस पहुंचती है।
राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवसेना को तोड़ने वाले एकनाथ शिंदे सबसे बड़े धोखेबाज हैं।
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