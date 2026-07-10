बीजेपी में अंदरूनी कलह? संजय राउत बोले- ‘गडकरी को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा, क्योंकि वह पीएम पद के मजबूत दावेदार’

केजरीवाल की इस मांग के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान भी सामने आया है। पुरी ने कहा कि अगर वैश्विक बाजार में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतें अगले कुछ हफ्तों तक मौजूदा स्तर पर बनी रहती हैं, तो खुदरा पेट्रोल-डीजल के दामों में कटौती एक 'जायज सवाल' होगा, लेकिन फिलहाल इस पर कोई भी जल्दबाजी में अनुमान लगाना ठीक नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने सरकार के 'इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम' (Ethanol Blending Programme) का बचाव करते हुए E20 ईंधन को लेकर फैलाई जा रही चिंताओं को खारिज किया। उन्होंने कहा कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) जैसी तकनीकी संस्थाओं की प्रयोगशालाओं और फील्ड टेस्टिंग के बाद ही इस ईंधन को मंजूरी दी गई है। इससे वाहनों के इंजन टिकाऊपन या वारंटी पर कोई असर नहीं पड़ता है।