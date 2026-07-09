‘अब कहां गई वो मलिष्का?’: मुंबई की बदहाली पर राज ठाकरे का तंज; देवेंद्र फडणवीस और राम मंदिर दान चोरी पर भी राज्य सरकार को घेरा

मुंबई में बारिश के बाद हुए जलभराव पर बात करते हुए राज ठाकरे ने आरजे मलिष्का के पुराने वायरल वीडियो का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि '2005 में मुंबई में 1000 मिमी बारिश हुई थी। अब सिर्फ 300 से 350 मिमी बारिश हुई है, फिर भी मुंबई की हालत वैसी ही है, हर तरफ पानी भरा है। तब ये लोग कुछ भी बोलते थे, तब इन्हें इसमें राजनीति नहीं दिखती थी। अब मुंबई डूब रही है तो कह रहे हैं कि यह तो प्राकृतिक है।' उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि वो कौन महिला है जो गाने गाती थी। मलिष्का! 'तुझा मुंबईवर भरोसा नाही का?' (क्या तुझे मुंबई पर भरोसा नहीं है?) अब वो कहां चली गई है? सवाल पूछना क्यों बंद कर दिया?' जब वहां मौजूद लोगों ने बताया कि मलिष्का ने एक नया वीडियो बनाया है, तो ठाकरे ने कहा कि 'अगर नया वीडियो बनाया है तो अच्छा है, मतलब वह किसी की गुलाम नहीं है। जब वह पहले ऐसे गाने गाती थी तो सबने मजे लिए, अब जब दूसरे सवाल उठा रहे हैं तो इन्हें तकलीफ हो रही है।'