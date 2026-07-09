हिंदी में भाषण देने पर फडणवीस पर भड़के राज ठाकरे, कहा- दिल्ली हाई कमान को खुश कर रहे मुख्यमंत्री!

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा मुंबई-पुणे 'मिसिंग लिंक' परियोजना पर दिए गए बयान को लेकर अब राजनीतिक विवाद गहरा गया है। मुख्यमंत्री के हिंदी में जवाब देने पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब विधानसभा में विधायक मराठी भाषी हैं और यह महाराष्ट्र की विधानसभा है, तो मुख्यमंत्री ने हिंदी में भाषण किसके लिए दिया। राज ठाकरे ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह संदेश वह अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना चाहते थे।