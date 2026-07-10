Maharashtra ATS Raids: पाकिस्तानी गैंगस्टर सज्जाद भट्टी से कथित संपर्क मामले में महाराष्ट्र ATS की कई जिलों में छापेमारी

Maharashtra ATS Raids : सज्जाद भट्टी से संदिग्ध संबंधों को लेकर महाराष्ट्र में कई ठिकानों पर ATS की तलाशी (फोटो सोर्स: ANI)
Maharashtra ATS Shahzad Bhatti Raids: महाराष्ट्र में सुरक्षा एजेंसियों ने देश विरोधी ताकतों और अंडरवर्ल्ड के नापाक गठजोड़ के खिलाफ एक बेहद आक्रामक और बड़ा अभियान छेड़ दिया है। महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) ने राज्य के कई जिलों में एक साथ छापेमारी (Raids) कर हड़कंप मचा दिया है। खुफिया इनपुट के आधार पर की जा रही इस कार्रवाई का सीधा कनेक्शन सरहद पार बैठे कुख्यात पाकिस्तानी गैंगस्टर सज्जाद भट्टी (Shahzad Bhatt) से जुड़ा है।
शुरुआती जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी अपराधी सज्जाद भट्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए महाराष्ट्र के स्थानीय युवाओं और संदिग्धों के सीधे संपर्क में था।
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