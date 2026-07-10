Maharashtra ATS Raids: पाकिस्तानी गैंगस्टर सज्जाद भट्टी से कथित संपर्क मामले में महाराष्ट्र ATS की कई जिलों में छापेमारी

Maharashtra ATS Shahzad Bhatti Raids: महाराष्ट्र में सुरक्षा एजेंसियों ने देश विरोधी ताकतों और अंडरवर्ल्ड के नापाक गठजोड़ के खिलाफ एक बेहद आक्रामक और बड़ा अभियान छेड़ दिया है। महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) ने राज्य के कई जिलों में एक साथ छापेमारी (Raids) कर हड़कंप मचा दिया है। खुफिया इनपुट के आधार पर की जा रही इस कार्रवाई का सीधा कनेक्शन सरहद पार बैठे कुख्यात पाकिस्तानी गैंगस्टर सज्जाद भट्टी (Shahzad Bhatt) से जुड़ा है।