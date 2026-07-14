21 जुलाई पर सियासत तेज: ‘यह सिर्फ TMC का नहीं, पूरे बंगाल का काला दिन’, मंत्री दिलीप घोष का बड़ा बयान

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होते हैं। इस बार भी कार्यक्रम से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इसे लेकर सियासी माहौल और गरमाने के आसार हैं।