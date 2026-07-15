रसोई होगी ज़्यादा सुरक्षित, शॉर्ट-सर्किट और आग लगने के खतरे को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम

देशभर में रसोई (Kitcen) की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए कमर्शियल रसोई के इलेक्ट्रानिक उपकरणों के मानकों में बदलाव किया गया है, लेकिन जल्द ही घरेलू रसोई का नंबर भी आ सकता है। मुख्य रूप से गैस-किचन की चिमनी के मानक बदलकर पहले से ज़्यादा सख्त कर दिए हैं। पहली बार चिमनी के न्यूनतम एयरफ्लो और परफॉर्मेंस को तय किया गया है। इसके लिए न्यूनतम पैमाने को टेस्ट में पास करना होगा। इससे बिजली के शार्ट-सर्किट और आग लगने की दुर्घटना को रोकने में मदद मिलेगी। नए मानक नियम को जून 2026 से लागू कर दिया गया है। इसके दायरे में देश की करीब 50 लाख रसोई आ जाएंगी।