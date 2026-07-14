Gujarat Murder: गुजरात में राजस्थानी युवक की हत्या, पैसों के लेन-देन में हुआ हमला, पिता से आया था मिलने

घटना के बाद मृतक के परिवार ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव लेने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नौ आरोपियों को हिरासत में लिया, जिसके बाद परिजनों ने शव स्वीकार किया। बापोद थाना पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया कि कारोबार में हुए करीब एक लाख रुपए के लेन-देन को लेकर दो पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। सोमवार रात दोनों पक्ष इस मामले को सुलझाने के लिए आमने-सामने बैठे, लेकिन बातचीत के दौरान कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया।