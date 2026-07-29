CPM दफ्तर में पुलिस कार्रवाई पर संसद में घमासान, जेपी नड्डा बोले- यह सामान्य कानून-व्यवस्था का मामला

दरअसल, मंगलवार को दिल्ली पुलिस की एक टीम कथित तौर पर CPM की छात्र इकाई स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) की दिल्ली सचिव और जेएनयू छात्रसंघ की पूर्व अध्यक्ष आइशी घोष को एक पुराने मामले में हिरासत में लेने के लिए AKG भवन पहुंची थी। इस दौरान पुलिस और CPM नेताओं के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद पुलिस टीम आइशी घोष को साथ लिए बिना ही वहां से लौट गई।