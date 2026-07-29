नक्लसलियों का बड़ा नेता मिसिर बेसरा भी हुआ गिरफ्तार, 1 करोड़ रुपए का था इनाम

पीरटांड निवासी मिसिर बेसरा ऊर्फ भास्कर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का पोलित ब्यूरो व सेंट्रल कमेटी सदस्य है। उस पर हत्या, आईईडी ब्लास्ट, पुलिस पर हमला और आर्म्स एक्ट के 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बेसरा पर 2003-04 में पश्चिम सिंहभूम के बिटकिलसोय और बलिबा में हुए भीषण आईईडी ब्लास्ट की साजिश रचने का भी आरोप है। इस हमले में 55 सुरक्षाकर्मियों की शहादत हुई थी। मिसिर बेसरा को साल 2009 में गिरफ्तारी के बाद बिहार के लखसीराय कोर्ट परिसर में नक्सिलों ने धावा बोलकर छुड़ा लिया था।