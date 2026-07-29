BS-6 गाड़ियों का PUC तीन साल तक मान्य करने की तैयारी, सरकार ने दिया प्रस्ताव

प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की वैधता कैसे तय होगी, इस पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। इनमें BS-6 निजी (गैर परिवहन) वाहनों पर गौर करें, तो ये वाहन 6 वर्ष तक पुराने हो सकते हैं और उस स्थिति में पहले रजिस्ट्रेशन की तारीख से 6 साल तक के वाहनों के लिए रिन्यूअल की वैधता 3 साल होगी। 6 से 10 वर्ष पुराने वाहनों को हर एक साल में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणप रिन्यू कराना होगा। 10 वर्ष से ज़्यादा पुराने वाहनों के लिए हर 6 माह में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र रिन्यू कराना अनिवार्य रहेगा।



वहीँ BS-6 परिवहन वाहनों पर गौर किया जाए, तो 6 वर्ष तक पुराने वाहनों के लिए यह सर्टिफिकेट 2 वर्ष तक वैध रहेगा। 6 से 10 वर्ष पुराने वाहन कमर्शियल/ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए इस सर्टिफिकेट की वैधता एक वर्ष होगी। वहीँ 10 वर्ष से ज़्यादा पुराने वाहनों को हर 6 माह में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र रिन्यू कराना होगा।



वहीँ BS-1 से BS-4 वाले वाहनों के लिए भी यह स्कीम है। BS-1, BS-2 और BS-3 वाहन पुराने होते हैं और काफी प्रदूषण फैलाते हैं। इसी वजह से इन मानकों के तहत आने वाली सभी गाड़ियों को हर 3 महीने में पीयूसीसी टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। वहीँ BS-4 में ऐसे वाहनों को हर 6 महीने में यह सर्टिफिकेट रिन्यू कराना होगा।