‘वन ऑफिसर-वन व्हीकल’ नियम लागू, सरकारी खर्च पर लगेगा लगाम

सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चे को कम करना है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य सरकारी संसाधनों का अधिक विवेकपूर्ण और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। इसके ज़रिए एक ही अधिकारी को कई सरकारी वाहन आवंटित करने की व्यवस्था पर रोक लगेगी, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी। साथ ही सरकारी वाहनों के अनावश्यक दोहराव पर अंकुश लगेगा, ईंधन और रखरखाव पर होने वाला खर्च घटेगा तथा सार्वजनिक धन का बेहतर और ज़्यादा कुशल इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सकेगा। सड़कों पर वाहनों की संख्या भी कम हो सकती है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था ही नहीं, बल्कि प्रदूषण से ही आराम मिलेगा।