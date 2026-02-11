पुलिस ने अपराधी को दौड़ाकर मारी गोली, देखते ही फायरिंग करने लगा था सूर्या डॉन, 3 महीने में दस बड़े एनकाउंटर

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद बीते तीन महीने में 10 बड़े एनकाउंटर हो चुके हैं। नई सरकार में गृहमंत्रालय का जिम्मा बीजेपी नेता व डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास है। इसके बाद से यूपी स्टाइल फॉर्मूले की बात बिहार में चलने लगी। बिहार पुलिस ने पहला बड़ा एनकाउंटर 21 नवंबर 2025 को बेगूसराय में किया। जिले के शालिग्राम गांव में पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में इनामी अपराधी शिवदत्त राय घायल हो गया। फिर 2 दिसंबर 2025 को पुलिस ने छपरा के मांझी में शराब माफिया अजय राय धर दबोचा। 31 दिसंबर 2025 को बेगूसराय के तेघड़ा के नोनपुर गांव में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 50 हजार रुपए का इनामी नक्सली दयानंद मालाकार उर्फ छोटू मारा गया। 6 फरवरी 2026 को 300KG गोल्ड लूट के मास्टरमाइंड प्रिंस को STF और पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया।