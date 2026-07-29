DRDO में साइबर सुरक्षा में लगी सेंध, रक्षा मंत्रालय ने दे दिया जवाब

जांच एजेंसियों ने यह भी पाया कि यही पुराना और बेकार पड़ा डेटा कई साइबर अपराधी अलग अलग जगहों पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे साफ है कि इसका मकसद देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि सीधे तौर पर पैसा कमाना है। अधिकारियों के अनुसार ये लोग डेटा को असली और गोपनीय बताकर उसकी कीमत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि खरीदार मोटी रकम देने को तैयार हो जाएं। डर और भ्रम फैलाना इस पूरे खेल का सबसे बड़ा हथियार है।