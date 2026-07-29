29 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

DRDO में साइबर सुरक्षा में लगी सेंध, रक्षा मंत्रालय ने दे दिया जवाब

DRDO cyber security: DRDO पर साइबर हमले का दावा निकला झूठा, रक्षा मंत्रालय ने बताया चार साल पुराना डेटा है, पढ़ें पूरी मामला...
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Jul 29, 2026

DRDO

DRDO (File Photo)

DRDO Cyberattack: रक्षा अनुसंधान संस्था यानि DRDO को लेकर बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि संस्था पर बड़ा साइबर हमला हुआ है। कहा जा रहा है कि हैकर्स ने संस्था के सिस्टम में सेंधमारी कर संवेदनशील डेटा चुरा लिया है। सोशल मीडिया पर तैर रहे इस दावे को भारतीय रक्षा मंत्रालय ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

यह खबर झूठी है: रक्षा मंत्रालय

मंगलवार देर शाम रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि गहन जांच के बाद यह साफ हो गया है कि न तो कोई सक्रिय साइबर हमला हुआ है, न ही किसी ने अनधिकृत रूप से नेटवर्क में घुसपैठ की है और न ही कोई डेटा चोरी अभी भी जारी है। सोशल मीडिया पर फैल रहे दावे पूरी तरह से फर्जी हैं।

चार साल पुराना डेटा को लेकर दावा

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जांच में यह बात सामने आई है कि जिस डेटा को लेकर इतना हल्ला मचाया जा रहा था, उसका बड़ा हिस्सा दरअसल गोपनीय ही नहीं है। इसके अलावा जो थोड़ा बहुत संवेदनशील दिखाया जा रहा है, वह असल में साल 2020 से 2022 के बीच हुई एक पुरानी घटना से जुड़ा है।

अधिकारियों ने बताया कि शातिर लोगों ने इसी पुराने डेटा में जान बूझकर छेड़छाड़ की और उसे इस तरह पेश किया जैसे यह बिल्कुल ताजा और गोपनीय जानकारी हो। जबकि हकीकत यह है कि इन दस्तावेजों में कई बार बदलाव हो चुके हैं और अब इनका मौजूदा कामकाज या सिस्टम से कोई नाता नहीं बचा है।

पैसा कमाने के लिए फैलाई जा रही दहशत

जांच एजेंसियों ने यह भी पाया कि यही पुराना और बेकार पड़ा डेटा कई साइबर अपराधी अलग अलग जगहों पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे साफ है कि इसका मकसद देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि सीधे तौर पर पैसा कमाना है। अधिकारियों के अनुसार ये लोग डेटा को असली और गोपनीय बताकर उसकी कीमत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि खरीदार मोटी रकम देने को तैयार हो जाएं। डर और भ्रम फैलाना इस पूरे खेल का सबसे बड़ा हथियार है।

DRDO के सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO का सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें किसी भी तरह की संवेदनशील या गोपनीय जानकारी से समझौता नहीं हुआ है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि वह देश की साइबर सिक्योरिटी को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

मीडिया से अपील, बिना पुष्टि खबर न चलाएं

इस पूरे विवाद के बीच रक्षा मंत्रालय ने मीडिया संस्थानों से भी अपील की है कि किसी भी खबर को प्रकाशित करने से पहले उसकी पूरी तरह पुष्टि जरूर कर ली जाए। मंत्रालय के इस स्पष्टीकरण के बाद अब यह बात लगभग तय हो गई है कि DRDO पर किसी नए साइबर हमले की बात पूरी तरह झूठी थी, और देश की रक्षा प्रणाली की मजबूती पर लोगों का भरोसा और गहरा हुआ है।

युवा सोच और नवाचार से ही विकसित भारत का लक्ष्य होगा पूरा – पीएम नरेंद्र मोदी

ये भी पढ़ें
PM Narendra Modi

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Jul 2026 07:25 am

Published on:

29 Jul 2026 07:25 am

Hindi News / National News / DRDO में साइबर सुरक्षा में लगी सेंध, रक्षा मंत्रालय ने दे दिया जवाब

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

असम में बाढ़ का कहर, मरने वालों की संख्या 75 पहुंची, सीएम का ऐलान- पीड़ितों को मिलेंगे ₹9 लाख और मुफ्त किताबें

Shivsagar flood news, Assam government ex gratia, Orunodoi scheme Assam
राष्ट्रीय

जंगल के संरक्षक पर संकट: टाइगर नहीं बचे तो बिगड़ जाएगा जंगल का पारिस्थितिकी तंत्र

Tigers
राष्ट्रीय

BS-6 गाड़ियों का PUC तीन साल तक मान्य करने की तैयारी, सरकार ने दिया प्रस्ताव

Vehicles
राष्ट्रीय

‘वन ऑफिसर-वन व्हीकल’ नियम लागू, सरकारी खर्च पर लगेगा लगाम

Government officer's car
राष्ट्रीय

Glasgow CWG 2026: ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट ज्ञानेश्वरी यादव को सीएम साय ने किया वीडियो कॉल

Glasgow CWG 2026
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.