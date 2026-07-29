असम में बाढ़ का कहर, मरने वालों की संख्या 75 पहुंची, सीएम का ऐलान- पीड़ितों को मिलेंगे ₹9 लाख और मुफ्त किताबें

Assam Flood News: असम में आई भयंकर बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पानी के तेज बहाव और डूबने की वजह से जान गंवान वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 75 हो गई है। हाल ही में शिवसागर जिले से 7 और लोगों के मरने की खबर सामने आई है। इस मुश्किल समय में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा है कि सरकार अपने लोगों की जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।