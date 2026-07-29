जंगल के संरक्षक पर संकट: टाइगर नहीं बचे तो बिगड़ जाएगा जंगल का पारिस्थितिकी तंत्र

भारत (India) ने वर्ष 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट (Tiger Project) शुरू कर दुनिया को सफल मॉडल दिया, लेकिन देश के 18 राज्यों 58 टाइगर रिज़र्वों के संरक्षित क्षेत्रों में आवास कर रहे करीब 4 हज़ार टाइगर में से 30% यानी 1200 टाइगर बाहर विचरण कर रहे हैं। सवाल यह है कि देश में सफल मॉडल होते हुए भी 1200 टाइगर जंगलों से बाहर निकलने के लिए मजबूर क्यों हुए? बाहर विचरण कर रहे इन टाइगर्स (Tigers) ने कई चुनौतियाँ खड़ी कर दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर टाइगर सुरक्षित है तो समझिए जंगल में पूरा पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ है।