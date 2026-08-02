कर्नाटक: झोपड़ी पर गिरा पहाड़ का हिस्सा, 3 साल के मासूम समेत एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन सेवा की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत अभियान शुरू किया। मलबे में दबे एक अन्य मजदूर हनुमंथ को बचावकर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उसे इलाज के लिए तीर्थहल्ली के जयचामराजेंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पास की झोपड़ी में रहने वाले कुछ अन्य लोग भी इस हादसे में घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों मृतकों के शवों को मलबे से बाहर निकाला जा सका।