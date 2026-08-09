Ranchi JPSC-JSSC Protest: छात्रों का अनशन जारी, स्वास्थ्य जांच के बाद डॉक्टर बोले- ‘हालत बिगड़ी तो अस्पताल ले जाएंगे’

अनशन पर बैठे छात्रों के स्वास्थ्य के बारे में बताते हुए डॉक्टर एपी सिन्हा ने कहा, 'वजन कम हुआ है, लेकिन वे सचेत हैं। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और वे ठीक हैं। उनके सभी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतक (वाइटल्स) सामान्य हैं। अगर उनकी तबीयत बिगड़ती है, तो हम उन्हें अस्पताल ले जाएंगे। हालांकि, अगर कोई सामान्य मरीज ऐसी स्थिति में होता, जैसी अभी इन लोगों की है, तो उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता। लेकिन ये लोग अभी अस्पताल नहीं जाना चाहते। इसलिए हम यहीं उन्हें सभी जरूरी उपचार उपलब्ध करा रहे हैं।'