Air India Pilot Dope Test: फुकेट-दिल्ली फ्लाइट के कैप्टन पर डोप टेस्ट में पॉजिटिव रिपोर्ट का दावा, Air India बोली- नतीजे नहीं मिले

Phuket Delhi Flight Turbulence: फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में 4 अगस्त को हुए खतरनाक टर्बुलेंस के बाद अब मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। उड़ान के दौरान विमान के अचानक करीब 300 फीट नीचे आने और यात्रियों-क्रू के घायल होने के बाद विमान के कप्तान के पोस्ट-फ्लाइट साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट में कथित तौर पर पॉजिटिव आने की खबर सामने आई है। हालांकि, इस दावे की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और एयर इंडिया ने कहा है कि उसे जांच रिपोर्ट नहीं मिली है।