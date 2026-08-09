Delhi News: 22 हजार करोड़ रुपये के चावल घोटाले की तैयारी? सौरभ भारद्वाज का दिल्ली सरकार पर आरोप

सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर लगाए आरोप (Photo-IANS)
Saurabh Bharadwaj Rice Scam Allegation: आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि सरकार ने गरीबों को बांटने के लिए मिलने वाले सब्सिडी वाले चावल के नाम पर तीन साल में करीब 22 हजार करोड़ रुपये के घोटाले की योजना बनाई थी।
एक्स पर पोस्ट करते हुए सौरभ भारद्वाज ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि असम स्थित एक कॉरपोरेशन और दिल्ली सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) से भारी सब्सिडी वाला चावल लेने के लिए औपचारिक अनुरोध किया था।
आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के अनुसार, दिल्ली के गरीब लोगों में वितरण के लिए हर सप्ताह करीब 31,000 मीट्रिक टन चावल की मांग की गई थी। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि यह चावल गरीबों तक पहुंचा ही नहीं।
AAP नेता ने यह भी दावा किया कि सब्सिडी पर हासिल किए गए चावल को दिल्ली के गरीबों में बांटने के बजाय हरियाणा की एक निजी कंपनी को भारी मुनाफे पर बेच दिया गया।
उन्होंने कहा कि सब्सिडी वाला यह चावल एक भी गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंचा और पूरा चावल हरियाणा की एक निजी कंपनी को बेच दिया गया।
सौरभ भारद्वाज ने आगे आरोप लगाया कि इस पूरी व्यवस्था के जरिए हर सप्ताह करीब 143 करोड़ रुपये के घोटाले की योजना बनाई गई थी। उन्होंने दावा किया कि अगर यह योजना तीन साल तक चलती, तो घोटाले की कुल रकम करीब 22 हजार करोड़ रुपये होती।
AAP नेता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें उन्होंने कथित घोटाले के बारे में विस्तार से अपनी बात रखी।
हालांकि आप नेता सौरभ भारद्वाज द्वारा लगाए गए आरोपों पर अभी तक दिल्ली सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग