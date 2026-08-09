Delhi News: 22 हजार करोड़ रुपये के चावल घोटाले की तैयारी? सौरभ भारद्वाज का दिल्ली सरकार पर आरोप

Saurabh Bharadwaj Rice Scam Allegation: आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि सरकार ने गरीबों को बांटने के लिए मिलने वाले सब्सिडी वाले चावल के नाम पर तीन साल में करीब 22 हजार करोड़ रुपये के घोटाले की योजना बनाई थी।