झारखंड में JPSC-JSSC आंदोलन के बीच दावा, ‘अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को ले जाने की कोशिश हुई’

आंदोलन को दबाने की रणनीति का आरोप लगाते हुए प्रेम नायक ने आगे कहा, 'वे जानते हैं कि जब तक देवेंद्र नाथ यहां मजबूती से डटे रहेंगे, आंदोलन तेज होगा और भीड़ बढ़ती रहेगी। आप देख सकते हैं कि कल भीड़ बढ़ी थी, आज भी बढ़ेगी और आगे भी बढ़ती रहेगी। हम भारत सरकार और झारखंड सरकार से कहना चाहते हैं कि हम अपने हाथों में संविधान लेकर संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए हमें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। हम केवल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रख रहे हैं। आज तक हमने अपनी मांगों को रखते हुए कानून और संविधान का पूरी तरह और शांतिपूर्वक पालन किया है।'