पेपर लीक से बदनाम हुई NTA, अब जासूसी अफसर बिठाकर कसेगी नकल माफियाओं पर शिकंजा

खास बात यह है कि विजिलेंस अधिकारी सीबीआई, आईबी, ईडी, साइबर क्राइम यूनिट और राज्यों की पुलिस के साथ सीधा संपर्क बनाकर रखेंगे। जांच के सिलसिले में देशभर में कहीं भी जाना पड़े, कोर्ट में पेश होना पड़े या किसी एजेंसी के दफ्तर जाना पड़े, यह जिम्मेदारी भी इसी पद की होगी। NTA ने अपने एक्स पोस्ट में साफ लिखा है कि सीबीआई, आईबी, ईडी, पुलिस या सीवीओ जैसे बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए यह मौका परीक्षा माफिया के नेटवर्क को तोड़ने का है।