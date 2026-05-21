स्कूलों के बाद अब मदरसों में भी वंदे मातरम अनिवार्य, पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला

Vande Mantram in Madarsa: पश्चिम बंगाल में बीजेपी (BJP) सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के सभी मदरसों में क्लास शुरू होने से पहले प्रार्थना सभा में ‘वंदे मातरम’ गाना अनिवार्य होगा। इस आदेश को माइनॉरिटी अफेयर्स (Ministry Of Minority Affairs) और मदरसा एजुकेशन विभाग (West Bengal Board of Madrasah Education) ने जारी किया है।