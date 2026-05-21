अभिषेक बनर्जी के साथ सायानी घोष ने सच में एक साथ लिया फ्लैट? एक्ट्रेस-TMC सासंद ने दिया ये जवाब

Sayoni Ghosh Assets Controversy: पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों टीएमसी सांसद सायोनी घोष का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कभी फिल्मों और टीवी की दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाली सायोनी अब राजनीति के मैदान में भी काफी सक्रिय नजर आती हैं। लेकिन इस बार चर्चा उनकी राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि संपत्ति और चुनावी हलफनामों को लेकर हो रही है। विपक्ष लगातार उनकी संपत्तियों और आय को लेकर सवाल उठा रहा है, जिस पर अब सायोनी घोष ने खुलकर जवाब दिया है।