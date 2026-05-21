‘शराब की वजह से नहीं’, लिवर की गंभीर बीमारी पर फिर छलका ‘बिग बॉस’ विनर सना मकबूल का दर्द

Sana Makbul Emotional On Health Struggle:टीवी इंडस्ट्री की चमकती दुनिया बाहर से जितनी खूबसूरत दिखाई देती है, उसके पीछे कलाकारों की निजी जिंदगी में उतनी ही मुश्किलें छिपी होती हैं। ‘बिग बॉस ओटीटी 3’ की विनर और मशहूर अभिनेत्री सना मकबूल पिछले कुछ समय से किसी शो या इवेंट में नजर नहीं आ रही थीं। अब खुद सना ने अपनी जिंदगी के उस दर्दनाक दौर का खुलासा किया है, जिससे गुजरते हुए उन्होंने करियर से दूरी बना ली।