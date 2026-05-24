ट्विशा शर्मा के अंतिम संस्कार पर छिड़ा विवाद, पति के साथ मायके वालों ने भी किया दावा

Twisha sharma case - ट्विशा शर्मा सुसाइड केस में दोबारा पोस्टमार्टम कराने के हाईकोर्ट के आदेश पर रविवार को अमल शुरु हो गया है। इसके लिए दिल्ली एम्स की टीम शनिवार देर रात भोपाल आई। रविवार को सुबह 10 बजे टीम ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। मामले में अब एक और विवाद शुरु हो गया है। ट्विशा शर्मा के अंतिम संस्कार पर विवाद छिड़ गया है। पति के साथ मायके वालों ने भी इसपर अपना हक जताया है। भाभी डॉ. राशि शर्मा ने साफ कहा कि अंतिम संस्कार का फैसला ट्विशा के पिता और भाई करेंगे। इससे पहले पति समर्थ सिंह ब्याहता पत्नी के अंतिम क्रिया कर्म को अपना कर्तव्य बता चुके हैं।