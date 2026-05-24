Exclusive: ‘फंदे से उतारा, तब जिंदा थी टि्वशा…रस्सी काटकर नीचे उतारा’, एडवोकेट का बड़ा दावा

Twisha Sharma Case Live Updates: मध्यप्रदेश में भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के बाद अब पति समर्थ शर्मा और सास गिरिबाला शर्मा की ओर से भी पक्ष सामने आया है। परिवार के वकील एडवोकेट ज्ञानेन्द्र शर्मा ने हत्या और दहेज प्रताड़ना के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि समर्थ ने पत्नी को बचाने की हर संभव कोशिश की थी। वकील के मुताबिक, जिस समय समर्थ ने ट्विशा को फंदे पर लटका देखा, उसने तुरंत रस्सी काटकर नीचे उतारा। उस दौरान उसे लगा कि ट्विशा की सांस चल रही है, इसलिए उसने सीपीआर देकर जान बचाने का प्रयास किया और फिर अस्पताल लेकर गया।