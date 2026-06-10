मिल गई ट्विशा शर्मा की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फिर CBI के शिकंजे में होंगे गिरिबाल सिंह और समर्थ!

सीबीआइ की पूरी जांच ट्विशा के गर्भवती होने और फिर गर्भपात का निर्णय, इसके बाद की परिस्थितियों में मौत को लेकर पूरी कहानी उलझी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दोनों पक्षों के दावों में भी अंतर है। सीबीआइ को लगता है कि गर्भधारण और मौत के दिन के बीच जो कुछ घटित हुआ, उसी में पूरी कहानी समाई हुई है। इसमें ताने और पारिवारिक समस्याएं भी शामिल हैं। अजमेर जाने का टिकट और मौत से पहले ब्यूटी पार्लर जाने के घटनाक्रम भी जांच को उलझा रहे हैं, जिससे सामान्य स्थितियों का इशारा मिलता है।