तमिलनाडु सीएम विजय ने मंत्रियों को बांटे गए पोर्टफोलियो, पुलिस, गृह, महिला और युवा कल्याण मुख्यमंत्री के पास, जानें किसे मिला कौन सा मंत्रालय

1 सी. जोसेफ विजय मुख्यमंत्री सार्वजनिक, सामान्य प्रशासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, जिला राजस्व अधिकारी, पुलिस, गृह, विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन, महिला कल्याण, युवा कल्याण, बच्चों, वृद्धों और दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण, नगरपालिका प्रशासन, शहरी और जल आपूर्ति

2 एन. आनंद ग्रामीण विकास और जल संसाधन मंत्री ग्रामीण विकास, पंचायत और पंचायत संघ, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ऋण मुक्ति, सिंचाई, ग्रामीण और सिंचाई परियोजनाएं (लघु सिंचाई सहित)

3 आधव अर्जुन लोक निर्माण और खेल विकास मंत्री लोक निर्माण (भवन, राजमार्ग, बंदरगाह), खेल विकास और लघु खेल

4 डॉ. के.जी. अरुणराज स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण

5 के.ए. सेंगोत्तैयन वित्त मंत्री वित्त, पेंशन और पेंशन भत्ते

6 पी. वेंकटरमणन खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री खाद्य और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण और मूल्य नियंत्रण

7 आर. निर्मलकुमार ऊर्जा संसाधन और विधि मंत्री गैर-पारंपरिक ऊर्जा विकास, विधि, न्यायालय, विद्युत, कारागार और भ्रष्टाचार निवारण, विधान सभा, राज्यपाल, चुनाव और पासपोर्ट

8 राजमोहन स्कूली शिक्षा, तमिल विकास, सूचना और प्रचार मंत्री स्कूली शिक्षा, पुरातत्व, तमिल राजभाषा और तमिल संस्कृति, सूचना और प्रचार, फिल्म प्रौद्योगिकी और सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, अखबारी कागज नियंत्रण, स्टेशनरी और मुद्रण, सरकारी प्रेस

9 डॉ. टी.के. प्रभु प्राकृतिक संसाधन मंत्री खनिज और खान