Water Crisis India: देश के जलाशयों में बचा सिर्फ 34% पानी, भीषण गर्मी के बीच बढ़ी पानी संकट की चिंता

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्लूयसी) की निगरानी वाले 166 महत्वपूर्ण जलाशयों में वर्तमान में दो माह तक पानी बचा है। सीडब्लूयसी की रिपोर्ट के अनुसार जलाशयों की कुल लाइव स्टोरेज क्षमता 183.565 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है, जिसमें मई मध्य तक जल स्तर घटकर करीब 63 बीसीएम (34.45%) रह गया है। यह स्थिति कृषि, पेयजल और ऊर्जा क्षेत्र के लिए चिंताजनक है। कई राज्यों के बांधों का जल स्तर 40 से 50 प्रतिशत से नीचे पहुंच गया है।