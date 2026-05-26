मां बनने के सपनों का हुआ शोषण, IVF के नाम पर काला कारोबार, कमजोर महिलाओं को बनाया निशाना

IVF Illegal Egg Donation: देश में जहां आईवीएफ (IVF) तकनीक ने लाखों परिवारों को उम्मीद दी है, वहीं अब इसी सिस्टम के भीतर एक डरावना सच सामने आया है। जांच में सामने आया कि IVF तकनीक की आड़ में अवैध फर्टिलिटी रैकेट और सरोगेसी का संगठित नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था। इस पूरे खेल में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा था और पैसों का लालच देकर उनके स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ किया जा रहा था। एक महिला जीवन में सिर्फ एक बार एग डोनेट कर सकती है, लेकिन यहां इन एजेंटों के जरिए महिलाओं से बार-बार एग्स निकाले जा रहे थे। गुरुग्राम में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे एक सेंटर पर छापेमारी में 84 भ्रूण और विदेशी नागरिकों के सीमन सैंपल बरामद हुए हैं। जांच में लिंग और रंग के आधार पर बच्चों की अवैध तस्करी का मामला भी सामने आया है।