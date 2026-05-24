चीन में बैठे भारतीय डॉक्टर ने 3000 किमी दूर हैदराबाद में की सर्जरी, 90 मिनट में हुआ सफल ऑपरेशन

India-China medical milestone: दुनिया तेजी से बदल रही है और अब इलाज की दुनिया में भी ऐसी तकनीक आ चुकी है, जो कुछ साल पहले तक सिर्फ फिल्मों में दिखाई देती थी। सोचिए, एक डॉक्टर चीन के वुहान शहर में बैठा हो और मरीज भारत के हैदराबाद में ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हो, फिर भी सर्जरी सफलतापूर्वक हो जाए। ऐसा ही कमाल भारतीय डॉक्टर डॉ. सैयद मोहम्मद गौस ने कर दिखाया है। उन्होंने करीब 3000 किलोमीटर दूर बैठे-बैठे एक मरीज की रोबोटिक सर्जरी की और मेडिकल टेक्नोलॉजी में नया आयाम जोड़ दिया।