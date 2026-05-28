‘सरकार की विफलता के कारण सीएम बदल रहे’, कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला

Karnataka CM Row: कर्नाटक में संभावित नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने दावा किया कि कांग्रेस आलाकमान खुद इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या के नेतृत्व वाली सरकार पिछले तीन वर्षों में सुशासन देने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं थे। इसी कारण मुख्यमंत्री बदलने पर गंभीर चर्चा शुरू हुई है। विजयेंद्र ने यह भी कहा कि राज्य में प्रशासनिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और जनता के बीच सरकार की छवि कमजोर हुई है।