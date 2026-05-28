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‘सरकार की विफलता के कारण सीएम बदल रहे’, कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला

Karnataka CM Row: कर्नाटक में संभावित नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने सरकार को विफल बताते हुए प्रशासनिक अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और बढ़ते कर्ज को लेकर कांग्रेस को घेरा।

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बैंगलोर

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Himadri Joshi

May 28, 2026

BJP state president B.Y. Vijayendra

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र (फोटो- पीटीआई एक्स पोस्ट)

Karnataka CM Row: कर्नाटक में संभावित नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने दावा किया कि कांग्रेस आलाकमान खुद इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या के नेतृत्व वाली सरकार पिछले तीन वर्षों में सुशासन देने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं थे। इसी कारण मुख्यमंत्री बदलने पर गंभीर चर्चा शुरू हुई है। विजयेंद्र ने यह भी कहा कि राज्य में प्रशासनिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और जनता के बीच सरकार की छवि कमजोर हुई है।

कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों ने शासन व्यवस्था को प्रभावित किया

शिवमोग्गा में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए बी.वाई. विजयेंद्र ने कहा कि नई दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की लंबी बैठकों के बाद यह तय किया गया कि सिद्धरामय्या को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि असली मुद्दा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यह नहीं है, बल्कि यह है कि राज्य प्रशासन किस स्थिति में पहुंच चुका है। विजयेंद्र के अनुसार कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों ने शासन व्यवस्था को प्रभावित किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के भीतर गुटबाजी इतनी बढ़ गई है कि प्रशासनिक फैसले समय पर नहीं हो पा रहे हैं।

सिद्धरामय्या सरकार ने राज्य को भारी कर्ज के बोझ तले धकेल दिया

भाजपा नेता ने कहा कि मौजूदा सरकार के दौरान वाल्मीकि विकास निगम घोटाला और मुडा भूखंड आवंटन विवाद जैसे कई मामले सामने आए, जिनसे सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सिद्धरामय्या सरकार ने राज्य को भारी कर्ज के बोझ तले धकेल दिया है। विजयेंद्र के अनुसार कर्नाटक पर करीब 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। उन्होंने कहा कि आर्थिक प्रबंधन कमजोर होने के कारण विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं और जनता में असंतोष बढ़ रहा है।

राज्य में मध्यावधि विधानसभा चुनाव की संभावन जताई

बी.वाई. विजयेंद्र ने दावा किया कि राज्य में मध्यावधि विधानसभा चुनाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यदि सिद्धरामय्या की जगह कोई नया मुख्यमंत्री नियुक्त भी किया जाता है, तब भी कांग्रेस की गुटबाजी खत्म नहीं होगी। मुख्यमंत्री के समर्थक मंत्री और विधायक नए नेतृत्व को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है और समय से पहले चुनाव कराने की नौबत आ सकती है। विजयेंद्र ने यह भी कहा कि भाजपा केवल कांग्रेस के अंदरूनी विवादों पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि राज्य की जनता के सामने अपना एजेंडा और वैकल्पिक विजन पेश करेगी।

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Updated on:

28 May 2026 11:08 am

Published on:

28 May 2026 10:39 am

Hindi News / Karnataka / Bangalore / ‘सरकार की विफलता के कारण सीएम बदल रहे’, कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला

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