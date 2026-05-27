कांग्रेस हाई कमान से बातचीत के बाद CM सिद्धारमैया ने सभी मंत्रियों को बुलाया, राज्यपाल से मिलने का समय मांगा

दिल्ली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और अन्य नेताओं से हुई मुलाकातों ने इस अटकल को और हवा दे दी है। वहीं, कांग्रेस के कुछ विधायकों और नेताओं ने हाई कमांड से नए चेहरों को मौका देने की मांग की थी। कैबिनेट विस्तार या फेरबदल की भी बात चल रही है।