14 साल जेल काट चुके उम्रकैदियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, आ गया राहत भरा आदेश

सेक्शन 433A के तहत कुछ मामलों में कम से कम 14 साल तो जरूर काटने पड़ते हैं। लेकिन अब कोर्ट ने साफ किया कि 14 साल पार करने के बाद सजा बदलने पर कोई रोक नहीं। इससे जेलों में भीड़ कम हो सकती है और अच्छे व्यवहार वाले कैदियों को नया जीवन मिल सकता है।