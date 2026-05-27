केरल में ED टीम पर हमला, भीड़ ने तोड़े गाड़ियों के शीशे, पूर्व CM विजयन के घर छापेमारी के बाद मचा बवाल

सात घंटे तक चली छापेमारी को पूरा करने के बाद तिरुवनंतपुरम में विजयन के घर से निकलते समय उन्हें निशाना बनाया गया। पार्टी के प्रदेश सचिव एमवी गोविंदन के नेतृत्व में सीपीआई(एम) कार्यकर्ताओं ने विजयन के घर के सामने धरना प्रदर्शन किया। सीपीआईे(एम) के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जब ईडी टीम पर हमला हुआ, तब सीआरपीएफ जवान और केरल पुलिस अधिकारी भी वहां मौजूद थे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ईडी के वाहनों पर अंडे और ईंटें फेंकीं और लाठियों से कारों के विंडशील्ड तोड़ दिए।