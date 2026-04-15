आज रिटायर हो जाएंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर, उनके खिलाफ 1 साल से लंबित है महाभियोग नोटिस

जस्टिस शेखर यादव ने दिसंबर 2024 में विहिप के कार्यक्रम में टिप्पणी की थी कि भारत बहुसंख्यक आबादी की इच्छा के अनुसार चलेगा और केवल वही स्वीकार्य होगा जो बहुसंख्यकों का कल्याण और खुशी को सुनिश्चित करता हो। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के बारे में भी टिप्पणियां की थीं। जस्टिस यादव की टिप्पणियों पर बार एसोसिएशन के सदस्यों और कुछ संगठनों ने उन्हें पद से हटाने की मांग की थी। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आंतरिक जांच की मांग देश के तत्कालीन चीफ जस्टिस (सीजेआइ) ने राज्यसभा के पत्र के आधार पर खारिज कर दी थी कि यह मामला सदन के अधिकार क्षेत्र में आता है।