बंगाल चुनाव 2026: दीवारों पर लिखी जंग, रंगों में बसी राजनीति, डिजिटल युग में घोषणा पत्र को टक्कर दे रहे जीवंत संदेश

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक कहावत है- जो दीवार पर नहीं लिखा गया, वह मतदाता के मन पर भी नहीं लिखा जाएगा। डिजिटल दौर में जहां चुनावी जंग मोबाइल की छोटी स्क्रीन्स और एल्गोरिदम पर सिमट रही है। वहीं, बंगाल में की मिट्टी में पुरातन और कलात्मक परंपरा पूरी शिद्दत से अपनी सांसें ले रही है। कोलकाता की गलियों से लेकर गांव की दीवारों में 'देवल लिखन' यानी दीवार लेखन जीवंत चुनावी संदेश दे रहे हैं। दीवारों पर लिखे नारे यह बताते हैं कि ये केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवंत घोषणापत्र हैं, जो रील्स को कड़ी टक्कर दे रहे हैं।