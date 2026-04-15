पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने जाने बंगाल के सियासी समीकरण, SIR का गणित सुलझाने में जुटे राजनीतिक दल

सत्ताधारी पार्टी TMC बंगाल में हुई SIR प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठा रही है। वहीं, दूसरी तरफ भाजपा का दावा कि SIR प्रक्रिया से पूरी चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होगी। तेज होते आरोप-प्रत्यारोप और बनते-बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों के बीच पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने मंगलवार को कोलकाता में 'जन-गण-मन यात्रा' के तहत विधानसभा चुनाव के विभिन्न पहलुओं पर राजनेताओं से चर्चा की। कोठारी से हुई बातचीत में राज्य के नेताओं ने SIR समेत तमाम मुद्दों से उन्हें अवगत कराया। सभी ने दावा किया कि उनकी पार्टी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी।