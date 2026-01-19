अमेरिका भारत के लिए भुगतान क्यों करे? डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार नवारो को सोशल मीडिया ने दिखाया आईना

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो। (Photo Source: C-Span)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने कहा, जब ओपनएआइ के चैटजीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म अमेरिका में संचालित हो रहे हैं, तो वह भारत सहित अन्य देशों के लिए भुगतान क्यों करे?
नवारो ने कहा, चैटजीपीटी अमेरिका की धरती पर काम कर रहा है, अमेरिकी बिजली का उपयोग कर रहा है और सेवाएं भारत, चीन जैसे कई देश ले रहे हैं। यह ऐसा मुद्दा है, जिसका समाधान किया जाना चाहिए। नवारो की यह टिप्पणी भारत-अमेरिका के बीच जारी व्यापार तनाव के बीच आई है।
नवारो के बयान पर सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। एक यूजर ने लिखा, इन्हें अहसास नहीं, चैटजीपीटी भारत से कितना कमा रहा है? एक अन्य यूजर ने लिखा, मेटा, यूट्यूब, वाट्सऐप जैसे अमेरिकी ऐप भारत का डेटा खर्च करते हैं और अमेरिकी कंपनियां इसके लिए प्रेरित करती हैं।
ये पहली बार नहीं है कि नवारो ने भारत को निशाना बनाया है। रूसी कच्चा तेल आयात करने के लिए नवारो ने भारत की निंदा करते हुए आरोप लगाया था कि वह यूक्रेन युद्ध के लिए रूस की मदद कर रहा है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग