19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अमेरिका भारत के लिए भुगतान क्यों करे? डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार नवारो को सोशल मीडिया ने दिखाया आईना

डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने सवाल उठाया, अमेरिका भारत के लिए भुगतान क्यों करे, जबकि चैटजीपीटी जैसी अमेरिकी सेवाएं भारत से लाभ लेती हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ने दिया जबरदस्त जवाब।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 19, 2026

peter navarro

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो। (Photo Source: C-Span)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने कहा, जब ओपनएआइ के चैटजीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म अमेरिका में संचालित हो रहे हैं, तो वह भारत सहित अन्य देशों के लिए भुगतान क्यों करे?

नवारो ने कहा, चैटजीपीटी अमेरिका की धरती पर काम कर रहा है, अमेरिकी बिजली का उपयोग कर रहा है और सेवाएं भारत, चीन जैसे कई देश ले रहे हैं। यह ऐसा मुद्दा है, जिसका समाधान किया जाना चाहिए। नवारो की यह टिप्पणी भारत-अमेरिका के बीच जारी व्यापार तनाव के बीच आई है।

नवारो के बयान पर सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। एक यूजर ने लिखा, इन्हें अहसास नहीं, चैटजीपीटी भारत से कितना कमा रहा है? एक अन्य यूजर ने लिखा, मेटा, यूट्यूब, वाट्सऐप जैसे अमेरिकी ऐप भारत का डेटा खर्च करते हैं और अमेरिकी कंपनियां इसके लिए प्रेरित करती हैं।

ये पहली बार नहीं है कि नवारो ने भारत को निशाना बनाया है। रूसी कच्चा तेल आयात करने के लिए नवारो ने भारत की निंदा करते हुए आरोप लगाया था कि वह यूक्रेन युद्ध के लिए रूस की मदद कर रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Jan 2026 03:41 am

Hindi News / World / अमेरिका भारत के लिए भुगतान क्यों करे? डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार नवारो को सोशल मीडिया ने दिखाया आईना

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

स्पेन में दो हाई-स्पीड ट्रेन टकराई, हादसे में 21 लोगों की मौत, 100 से अधिक घायल

Spain train accident
विदेश

ट्रंप-खामेनेई में जुबानी जंग, अमेरिका ने ईरान के शासन और दमन पर दिया कड़ा बयान

Donald Trump, Ali Khamenei
विदेश

ग्रीनलैंड मुद्दे को लेकर यूरोपीय देशों पर टैरिफ का अमेरिकी दांव पड़ेगा उल्टा?

Donald Trump
विदेश

अमेरिका में भारतीय डॉक्टर गिरफ्तार, डायपर बदलते वक्त नवजात से क्रूरता का आरोप, 10 हड्डियां टूटीं

rajasthan medical news
विदेश

ट्रंप को ‘नोबेल’ सौंपने पर मचा विवाद, नोबेल फाउंडेशन ने कहा– पुरस्कार ट्रांसफर नहीं किया जा सकता

Nobel Peace Prize 2025, Maria Corina Machado, Donald Trump Nobel Controversy, Nobel Foundation Statement,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.