बंगाल में अमित शाह, ममता बनर्जी और राहुल गांधी ने भरी हुंकार: एक तरफ AIIMS, IIT-IIM बनाने पर जोर, दूसरी तरफ आरोपों की बयार

राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को देशहित के खिलाफ करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते से छोटे उद्योग बंद होंगे, रोजगार प्रभावित होगा और डेटा सुरक्षा कमजोर होगी। ममता बनर्जी सरकार पर भी निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि 84 लाख युवाओं ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया है, लेकिन सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर पाई। उन्होंने नफरत की राजनीति के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति और एकता का संदेश दोहराया।