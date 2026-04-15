15 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पंचायत से संसद तक बढ़ती महिलाओं की भागीदारी, बाबा साहेब के विजन की झलक: ओम बिरला

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिलाओं की भागीदारी पर अपने विचार रखे। इस दौरान बिरला ने कहा कि पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं की बढ़ती भागीदारी डॉ. भीमराव आंबेडकर के उस महान विजन को साकार कर रही हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vinay Shakya

Apr 15, 2026

Lok Sabha Speaker Om Birla

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (फोटो- ANI)

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Lok Sabha Speaker Om Birla) ने अंबेडकर जयंति के अवसर पर महिलाओं की भागीदारी पर अपने विचार रखे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं की बढ़ती भागीदारी डॉ. भीमराव आंबेडकर के उस महान विजन को साकार कर रही है, जिसमें समाज के हर वर्ग खासकर वंचित, दलित और पिछड़े तबकों को समान अधिकार और अवसर देने की परिकल्पना की गई थी।

अबंडकर जयंति के अवसर पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ओम बिरला ने कहा कि समानता, न्याय और सामाजिक परिवर्तन के बाबा साहेब के सिद्धांत आज भी पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। बिरला ने कहा- बाबा साहेब के विचार आज भी मानवता का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनकी शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि समाज में साहस, आत्मविश्वास और सेवा भावना विकसित करनी है तो हमें डॉ. आंबेडकर के आदर्शों को अपनाना होगा।

कठिन परिस्थिति के बावजूद अंबेडकर ने उच्चतम शिक्षा प्राप्त की

लोकसभा अध्यक्ष ने बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद दृढ़ संकल्प और स्पष्ट लक्ष्य से उन्होंने उच्चतम शिक्षा प्राप्त की। लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं को त्यागकर राष्ट्र सेवा को चुना। बिरला ने कहा कि बाबा साहेब ने अपने जीवन से साबित किया कि चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ क्यों न हों, सच्ची लगन और संकल्प से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

ओम बिरला ने इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की ;'बाल संविधान पुस्तक शृंखला' का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर नागरिक को संविधान के मूल्यों, प्रावधानों और आदर्शों की जानकारी होना जरूरी है। उन्होंने जोर दिया कि बच्चों को स्कूली शिक्षा के शुरुआती दौर से ही संविधान की समझ दी जानी चाहिए, ताकि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बन सकें।बिरला ने कहा कि संविधान की शिक्षा से ही एक मजबूत, समावेशी और विकसित भारत का निर्माण संभव है।

ये भी पढ़ें

पत्नी से तलाक के बाद AI चैटबॉट से हुआ प्यार, रोज भेजता 1000 से अधिक मैसेज, फिर उसी के कहने पर किया सुसाइड
विदेश
AI Chatbot

खबर शेयर करें:

Published on:

15 Apr 2026 06:17 am

Hindi News / National News / पंचायत से संसद तक बढ़ती महिलाओं की भागीदारी, बाबा साहेब के विजन की झलक: ओम बिरला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

लोकसभा में 543 से बढ़कर 850 होंगी सीटें, 15 साल के लिए होगा महिला आरक्षण, जानें कब-कब बढ़ी संख्या

Lok Sabha
राष्ट्रीय

परिसीमन विधेयक: परिसीमन आयोग तय करेगा राज्यों की विधानसभाओं में सीटों की संख्या, SC-ST सीटों में भी होगा महिला आरक्षण

Lok Sabha
राष्ट्रीय

आज रिटायर हो जाएंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर, उनके खिलाफ 1 साल से लंबित है महाभियोग नोटिस

Allahabad High Court Judge Shekhar Yadav
राष्ट्रीय

बंगाल चुनाव 2026: दीवारों पर लिखी जंग, रंगों में बसी राजनीति, डिजिटल युग में घोषणा पत्र को टक्कर दे रहे जीवंत संदेश

Slogans written on the wall
राष्ट्रीय

बंगाल में अमित शाह, ममता बनर्जी और राहुल गांधी ने भरी हुंकार: एक तरफ AIIMS, IIT-IIM बनाने पर जोर, दूसरी तरफ आरोपों की बयार

Amit Shah, Mamata Banerjee and Rahul Gandhi address public rally
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.