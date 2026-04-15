पंचायत से संसद तक बढ़ती महिलाओं की भागीदारी, बाबा साहेब के विजन की झलक: ओम बिरला

अबंडकर जयंति के अवसर पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ओम बिरला ने कहा कि समानता, न्याय और सामाजिक परिवर्तन के बाबा साहेब के सिद्धांत आज भी पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। बिरला ने कहा- बाबा साहेब के विचार आज भी मानवता का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनकी शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि समाज में साहस, आत्मविश्वास और सेवा भावना विकसित करनी है तो हमें डॉ. आंबेडकर के आदर्शों को अपनाना होगा।